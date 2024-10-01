Пригожин: Добрынин не был запятнан «шоубизнесовыми движениями»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что ушедший из жизни Вячеслав Добрынин написал много шедевров, ставших классикой, а его творчество вписано в историю.

«Вячеслав Добрынин был добрейшей души человек. Скромный, незапятнанный шоубизнесовыми движениями. Песни его стали классикой. Его творчество останется в истории, потому что он написал очень много шедевров. Соболезнования его родным и близким, поклонникам его творчества. Жалко, уходит целая эпоха выдающихся композиторов, которые действительно имели прямое отношение к музыке. Сколько талантливейших исполнителей спели его песни! Знаете, скромность нынче не модна, совсем», — сказал Пригожин.

Народный артист России Вячеслав Добрынин умер 1 октября в одной из московских клиник после госпитализации с инсультом. Первый инсульт у композитора случился в 2018 году, после этого он получил инвалидность и перестал выходить на сцену.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...», «Ни минуты покоя», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие.

За свое творчество в 1991 году музыкант был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1996-м стал народным артистом РФ.

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