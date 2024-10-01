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Стало известно о смерти Вячеслава Добрынина

Mash: умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стало известно о смерти 78-летнего певца и композитора Вячеслава Добрынина. О кончине народного артиста России сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, артист умер 1 октября в одной из московских клиник. Меньше недели назад он был госпитализирован с инсультом. Директор артиста Сергей Карпов сообщал, что не знает о госпитализации. Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко подтверждал, что Добрынин находится в медицинском учреждении, но подробностями о состоянии исполнителя делиться отказался.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Ранее умер звезда «Блэйда» и легенда кантри Крис Кристофферсон.

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