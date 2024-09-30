Отец Децла назвал внука маленьким подлецом

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий рассказал в шоу «Звезды сошлись» о ссорах с 18-летним внуком Антонием.

Толмацкий заявил, что «ломился в закрытую дверь», и это ни к чему не привело. Он назвал своего внука маленьким подлецом. Продюсер уточнил, что не хочет делиться подробностями конфликта.

«Он повел себя как маленький негодяй. Не делай добра — не получишь зла. Мне крайне неприятно», — заявил отец рэпера.

Кирилла Толмацкого (Децла) не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Сын Децла Антоний учится в МГУ на факультете журналистики. Он объяснял, что выбрал такое направление как «подспорье для будущей профессии». По словам Антония, делом жизни для него по-прежнему остается музыка.

Сын Децла старается избегать лишней публичности и ведет достаточно закрытый образ жизни. В 2021 году Антоний представил дебютный трек и клип на него, а в 2024 году он планировал выпустить альбом.

В июне 2023 года Антоний признался, что переехал от матери к бабушке. По словам сына рэпера, ему так комфортнее жить и ничего «не давит на голову». Мать Децла рассказывала, что с радостью приняла внука и не задавала лишних вопросов о причинах переезда.

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