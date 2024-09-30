Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Децла назвал внука маленьким подлецом

Отец Децла Толмацкий заявил, что внук повел себя как маленький негодяй

close
instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий рассказал в шоу «Звезды сошлись» о ссорах с 18-летним внуком Антонием.

Толмацкий заявил, что «ломился в закрытую дверь», и это ни к чему не привело. Он назвал своего внука маленьким подлецом. Продюсер уточнил, что не хочет делиться подробностями конфликта.

«Он повел себя как маленький негодяй. Не делай добра — не получишь зла. Мне крайне неприятно», — заявил отец рэпера.

Кирилла Толмацкого (Децла) не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Сын Децла Антоний учится в МГУ на факультете журналистики. Он объяснял, что выбрал такое направление как «подспорье для будущей профессии». По словам Антония, делом жизни для него по-прежнему остается музыка.

Сын Децла старается избегать лишней публичности и ведет достаточно закрытый образ жизни. В 2021 году Антоний представил дебютный трек и клип на него, а в 2024 году он планировал выпустить альбом.

В июне 2023 года Антоний признался, что переехал от матери к бабушке. По словам сына рэпера, ему так комфортнее жить и ничего «не давит на голову». Мать Децла рассказывала, что с радостью приняла внука и не задавала лишних вопросов о причинах переезда.

Ранее Юлия Савичева рассказала о панических атаках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами