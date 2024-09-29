Стали известны подробности отравления дочери Александра Збруева: «Не уследили»

Известная по роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» Бондарчука актриса Людмила Савельева сообщила, что была в квартире с дочерью Натальей, когда наследницу госпитализировали с отравлением. Об этом она сообщила телеканалу НТВ.

Супруга актера Александра Збруева подчеркнула, что 46-летняя Наталья выпила 10 таблеток снотворного, после чего ей вызвали скорую, и врачи госпитализировали женщину. Савельева посетовала, что дочь «не рассчитала» дозу, а родители — «не уследили».

«Она не пила до этого, поэтому на ее это страшно подействовало. У нее очень болел зуб, она должна была идти к врачу, потому что у нее дырка какая-то, ее беспокоила боль», — пояснила актриса.

21 сентября сообщалось, что дочь народного артиста России Александра Збруева Наталью госпитализировали с отравлением. По информации СМИ, женщина находилась в реанимации.

Наталья — старшая дочь Савельевой и Збруева, которые узаконили свои отношения в 1967 году. У пары также есть наследница Татьяна, родившаяся в декабре 1992 года.

Ранее сын Татьяны Васильевой рассказал, что соседи залили квартиру актрисы кипятком.