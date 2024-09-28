Мариинский театр отправится в Турцию

В Турции пройдут гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

С 28 сентября по 2 октября Музыканты выступят в Анкаре, Стамбуле, а также в двух древних городах: в античном амфитеатре Аспендоса и впервые — в Эфесе.

«28 сентября гастроли откроет выступление на сцене Концертного зала Президентского симфонического оркестра в Анкаре. Современное здание с оригинальным архитектурным и акустическим решением по праву считается одной из достопримечательностей Турции», — рассказали в пресс-службе.

29 сентября оркестр сыграет в Культурном центре им. Ататюрка в Стамбуле, а 1 октября в античном амфитеатре Аспендоса — одном из древнейших римских театров в Турции, построенном во II веке.

Гастроли завершатся 2 октября в Эфесе.

Накануне Африканский союз стал лауреатом первой Международной премии мира имени Льва Толстого.

Награду вручил председатель жюри Валерий Гергиев. Ее принял глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Церемония вручения прошла в Большом театре в день рождения Льва Толстого.

Ранее заслуженного артиста РФ Андриана Фадеева назначили на пост художественного руководителя балетной труппы Мариинского театра.