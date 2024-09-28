Решетова раскрыла секрет молодости

Модель и блогерша Анастасия Решетова поделилась в Telegram-канале секретами молодости.

Решетова уверена, что необходимо сбалансированно питаться, регулярно спать, заниматься спортом, а также регулярно проверять себя на дефицит витаминов и гормонов. Под молодостью модель подразумевает то, что у человека есть энергия, жажда жизни и «горящие глаза». Она уверена, что такого нельзя достичь с помощью таблеток и хирургических вмешательств.

«Я бы еще добавила любопытство. Знаете, такое правильное любопытство к жизни. Открывать для себя что-то новое, учить новые языки, пробовать новые направления. Ведь всё это ведет к главному — созданию новых нейронных связей, которые как раз и не дают нашему мозгу стареть, и, конечно, новых историй для друзей и семьи», — заявила блогерша.

Анастасия Решетова стала известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019-м она родила от певца сына Ратмира. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.

Ранее Анастасия Решетова раскрыла свой вес.