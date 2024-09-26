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Объявлено о съемках первого проекта Евгения Ткачука после задержания в Пулково

Актер Ткачук получил главную роль в фильме после задержания в Пулково

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актер Евгений Ткачук получил главную роль в комедийно-фантастическом фильме «Космическая собака Лида», заявили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Об этом сообщает РБК.

В публикации подчеркивается, что режиссером фильма выступит Евгений Сангаджиев. По его словам, это будет очень личная история про сепарацию и взросление.

Съемки пройдут в Москве, Московской области и Астрахани, а премьера фильма состоится в 2025 году.

Издание подчеркивает, что у Ткачука это первый анонсированный проект после того, как против него завели уголовные дела о хранении и контрабанде наркотиков.

15 сентября Ткачука задержали в Пулково. У актера обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Артист не смог объяснить, что в нем находится. По данным Mash, предположительно, у знаменитости нашли марихуану.

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в картине «Московская сага». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы», «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ранее актера сериала «Король и Шут» отпустили после задержания.

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