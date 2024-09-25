Состояние Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о кончине Мадянова

Состояние народного артиста России Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о кончине его коллеги, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

В сообщении напомнили, что Щербаков и Мадянов были друзьями в течение многих лет.

«Ушел <…> очень хороший друг», — отметил народный артист России.

Он признался, что много работал с Мадяновым, с которым всегда было «очень легко на сцене».

Щербаков назвал коллегу «грандиозным артистом». Он выразил сожаление, что в последнее время Мадянов не работал в театре, только в кино. Но его роли, по словам артиста, «безусловно запомнятся».

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Заслуженного артиста России Романа Мадянова не стало 25 сентября. Ему было 62 года. В последний раз Мадянов лежал в больнице в начале сентября, а до этого — в августе — находился несколько дней в стационаре. Актер жаловался на одышку, кашель, говорил, что постоянно чувствует слабость.

Ранее сын рассказал о последних словах Романа Мадянова.