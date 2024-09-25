Сын рассказал о последних словах Романа Мадянова

Сын заслуженного артиста РФ Романа Мадянова Роман рассказал о последних словах отца. Его цитирует Telegram-канал Mash.

По словам сына, 62-летний Мадянов верил в свое выздоровление за несколько часов до ухода.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — говорит Роман Мадянов-младший.

Актера не стало утром 25 сентября доме в его доме в деревне Бояркино Московской области. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При этом актер до последнего продолжал съемки.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся в стадии производства, в октябре и ноябре выйдут комедия «Битва пап» и драма «Любовь Советского Союза».

Актер снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее стало известно о последних неделях жизни Романа Мадянова.