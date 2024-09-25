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«Влюблял в себя зрителей»: Оскар Кучера — о скончавшемся Романе Мадянове

Актер Кучера назвал скончавшегося Романа Мадянова величайшим артистом

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Роман Горелов/ТАСС

Актер Оскар Кучера прокомментировал «Газете.Ru» сообщения о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. Он назвал коллегу по сериалу «Солдаты» «величайшим артистом».

«Я в каком-то пребываю… Величайший артист. Мог, изображая любого подонка, влюбить в себя абсолютно всех зрителей. Я не знаю. У меня слов нет», — сказал Кучера.

О смерти Романа Мадянова стало известно в среду, 25 сентября. Об этом сообщила Екатерина Стриженова.

По данным SHOT, причиной смерти Мадянова могло стать онкологическое заболевание — весной ему диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, артист проходил лечение.

В марте Мадянов комментировал «Газете.Ru» сообщения о раке словами «не дождутся».

Ранее сообщалось, что спектакли с Мадяновым отменили из-за болезни актера.

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