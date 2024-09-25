Умер звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо», — написала Стриженова.

Она назвала Мадянова восхитительным артистом, а также отметила его талант.

«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!», — добавила телеведущая.

28 августа появилась информация, что Мадянова госпитализировали с коксартрозом, который может привести к полной инвалидности при несвоевременном лечении. Сообщалось, что актеру провели операцию по частичному протезированию тазобедренного сустава, он восстанавливается.

Позже агент Мадянова опровергла сообщения о госпитализации артиста.

31 марта Мадянов в беседе с «Газетой.Ru» намекнул, что у него все в порядке со здоровьем. До этого Telegram-канал Shot сообщил, что у актера прогрессирует рак легкого.

Актер снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее Актер Владимир Стержаков признался, что хотел пойти на мост после новостей о раке четвертой стадии.