Заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 66-летней актрисы парализовало правую часть тела. Источник утверждает, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад. Перед госпитализацией у нее якобы были сложности с ходьбой, нарушены память и речь, ее беспокоили слабость и головокружение.

Лечение, рассказала инсайдер, Кондулайнен проходила в течение полутора месяцев в психоневрологическом отделении, откуда выписалась недавно. Там Кондулайнен занималась на тренажерах, посещала массажи и другие процедуры. После лечения актриса якобы стала увереннее ходить, у нее улучшились устойчивость и координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки. После выписки из стационара будут наблюдать невролог и логопед.

Сама Кондулайнен пока не комментировала эти сообщения. В августе актриса говорила, что сообщения о ее проблемах с речью и слухом не соответствуют действительности и она готовится к новому театральному сезону.

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