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Сын Никулина о своей недвижимости в Монако: «Разве это запрещено?»

Сын актера Никулина Максим подтвердил, что имеет недвижимость в Монако

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Артур Лебедев/РИА Новости

Сын Юрия Никулина Максим подтвердил, что является собственником квартиры в Монако, которую взял в ипотеку 15 лет назад. Его слова передает kp.ru.

Худрук Московского цирка на Цветном бульваре пояснил, что в Монако хорошо развита цирковая культура: есть сообщества, проводятся различные фестивали и прочее. Площадь его зарубежной недвижимости составляет 27 кв.м. По словам артиста, его жена проводит в этой квартире гораздо больше времени, чем он. Также у мужчины есть вид на жительство в государстве.

Никулин признался, что не понимает, почему ему предъявляют претензии из-за наличия недвижимости за рубежом. Он подчеркнул, что является только гражданином России.

«У меня и в Москве есть квартира. Разве это запрещено? Я никогда и не скрывал ничего, фотографировался, охотно рассказывал. Если б я держал это в тайне, а потом обнаружилось, что у русского директора цирка — огромная вилла — тогда другое дело. А тут...» — посетовал мужчина.

Также Никулин пригласил на очную встречу всех, кто считает его «врагом народа». Он пообещал вести в этот момент прямую трансляцию. Если собеседник его переубедит, то он готов извиниться. Пока, признался Никулин, «ни одного желающего не нашлось».

Ранее стало известно, что верховный суд не рассмотрел жалобу Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) по снятию статуса иноагента.

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