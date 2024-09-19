Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иван Ургант о своей книге с пустыми страницами: «Начинаешь листать — и захватывает»

Телеведущий Иван Ургант назвал захватывающей свою книгу с пустыми страницами

close
urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Иван Ургант посетил книжный магазин «Подписные издания», где вышла его книга «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами. Видеороликом оттуда комик поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал… Но в целом — у вас много знакомых, которые написали в своей жизни хотя бы один блокнот?» — пошутил шоумен.

Прибыль от продажи книги, подчеркнул Ургант, пойдет на помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

У «Припухлых желез жизни» есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. В беседе с журналистом Николаем Солодниковым Ургант признавался, что заглавие отсылает к стихотворению Осипа Мандельштама «Ленинград».

13 марта Иван Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это было первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

В мае стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Ранее стало известно, что Comedy Club закрывается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами