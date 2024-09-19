Иван Ургант о своей книге с пустыми страницами: «Начинаешь листать — и захватывает»

Телеведущий Иван Ургант посетил книжный магазин «Подписные издания», где вышла его книга «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами. Видеороликом оттуда комик поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал… Но в целом — у вас много знакомых, которые написали в своей жизни хотя бы один блокнот?» — пошутил шоумен.

Прибыль от продажи книги, подчеркнул Ургант, пойдет на помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

У «Припухлых желез жизни» есть только название, оглавление и обложка, на которой изображен сфинкс с лицом телеведущего. В беседе с журналистом Николаем Солодниковым Ургант признавался, что заглавие отсылает к стихотворению Осипа Мандельштама «Ленинград».

13 марта Иван Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это было первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

В мае стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение.

Ранее стало известно, что Comedy Club закрывается.