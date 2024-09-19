Последний выпуск юмористического телешоу Comedy Club выйдет 20 сентября в 21:00. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ТНТ.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — сообщил Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды «Женского стендапа» (Ольга Малашенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян), актеры шоу «Однажды в России» (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина), телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

«Я снималась в шоу «Импровизация», которое закрыли после выпуска со мной. Так что извините, что я сегодня сюда пришла», — заявила комикесса Варвара Щербакова.

В пресс-службе проекта также отметили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

В багаже Comedy Club 20 телевизионных сезонов в эфир, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ и порядка 10 тыс. концертов в городах по всему миру.

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