Появились подробности суда над обвиняемым в покушении на Прилепина

Гражданин Украины Александр Пермяков, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат обвиняемого сообщил в ходе судебного заседания, что его подзащитный воспользуется статьей 51 Конституции РФ и не будет свидетельствовать против себя. Показания Пермякова в суде озвучит его защитник.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наблюдению, ему выдали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

Пермякова задержали в день теракта, и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 12 сентября обвиняемый в покушении Пермяков признал вину в суде.

16 сентября стало известно, что Пермяков уже сидел в тюрьме. Мужчина отбывал наказание на протяжении семи лет за избиение человека.

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