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В Голливуде запретили использовать копии актеров прошлого без согласия наследников

В Калифорнии ограничили использование цифровых копий образов актеров

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Global Look Press

В Калифорнии ограничили использование цифровых копий образов и голоса актеров. Об этом сообщает LA Times со ссылкой на Американскую федерацию артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).

Губернатор американского штата Гэвин Ньюсом подписал два закона, согласно которым в Голливуде ограничат использование искусственного интеллекта для защиты интересов представителей киноиндустрии от потенциальных рисков.

Использование цифровой копии голоса или изображения внешности живого актера будет разрешено только в тех случаях, когда интересы артиста представляет юрист или профсоюз.

Полностью запретили в Калифорнии использование цифровых копий голоса или изображения актеров, которых уже не стало, без согласия их наследников.

«Искусственный интеллект угрожает не только артистам индустрии развлечений, но и работникам всех сфер деятельности, во всех индустриях повсеместно», — не сомневается председатель SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

В 2023 году SAG-AFTRA устроила забастовки актеров, требовавших, в частности, ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Производство фильмов в это время практически остановилось, многие проекты были перенесены или отменены.

Накануне сын Никулина оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети.

Ранее Билли Айлиш и Ники Минаж попросили защитить музыку от искусственного интеллекта.

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