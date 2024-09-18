Рэпера P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми, не отпустили под залог

Американского рэпера и певца Шона Комбса (P. Diddy), обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, не отпустили под залог, он останется под стражей. Об этом сообщает Reuters.

«Мировой судья США Робин Тарнофски отклонил залог для Комбса, удовлетворив ходатайство обвинения о продолжении содержания под стражей до суда», — говорится в материале.

По словам прокуроров, рэпер и продюсер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в записанных сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Адвокат Комбса Марк Агнифило назвал описанную прокурорами сексуальную активность добровольной.

P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила Комбса в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин.

Ранее рэпер Diddy потерял крупный контракт на фоне секс-скандала.