«Живет не в России»: стало известно, почему Пуговка не вернулась в «Папины дочки»

Режиссер перезапуска сериала «Папины дочки» Александр Жигалкин рассказал, почему Пуговка (актриса Екатерина Старшова) не вернулась в проект полноценно. Его цитирует «СтарХит».

Актриса прилетела на несколько дней, отснялась и улетела.

«Она работает в развлекательной индустрии, в шоу, живет не в России уже давно. Поэтому были сложности с ее привлечением», — объяснил Жигалкин.

Он напомнил, что Старшова получила биологическое образование, но развивает карьеру фигуристки — работает в ледовом шоу, профессионально катается.

«Я на стадии подготовки с каждым созвонился, со всеми поговорил, всех позвал, всем сказал, что люблю, жду. Катя просто в силу обстоятельств не могла», — добавил он.

Екатерина Старшова уехала за границу в 2022 году, до этого она неоднократно говорила о желании переехать в Великобританию. Сейчас, согласно открытым данным, она сотрудничает с командой Willy Bietak Productions, расположенной в Лос-Анджелесе.

Второй сезон «Папины дочки. Новые» вышел 15 апреля 2024 года. В нем к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова и др. Также компанию звездам в новых сериях составили блогер Влад А4 и фигурист Илья Авербух.

Накануне Александр Самойленко-старший признался, что сыграл в продолжении сериала «Папины дочки» лишь после уговоров.

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