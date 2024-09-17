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Келли Осборн подростком нелегально получала наркотики от врачей

Дочь музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что подростком была зависима от лекарств

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kellyosbourne/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь музыканта Оззи Осборна, звезда реалити-шоу Келли в документальном фильме «TMZ расследует дело Мэттью Перри и тайной наркосети знаменитостей» призналась, что подростком нелегально получала наркотики от врачей.

В фильме, выходящем на сервисе Hulu, она рассказала, что врачи регулярно прописывали ей и другим знаменитостям лекарства с наркотическим эффектом — например, викодин и оксикодон, от которых была зависима сама Осборн.

По словам 39-летней Осборн, в 13 лет она получала вызывающие привыкание наркотики без ведома родителей и без рецептов.

Осборн также отметила, что таким образом врачи пытаются подобраться ближе к артистам и заработать на них.

28 октября 2023 года 54-летнего звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

В день трагедии Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамаса дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. Затем звезда «Друзей» потребовал дать ему третью и большую дозу, которая стала для него последней.

Ранее Кирилл Руки-Базуки признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.

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