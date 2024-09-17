Суд нашел у Земфиры источники иностранного финансирования

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Земфира Рамазанова) в разное время получала финансирование от трех зарубежных источников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, Земфира получила деньги от британской компании Orchard Enterprises NY Inc в период с октября 2021 года по февраль 2022 года в рамках трех операций. В марте 2022 года она также получила финансирование от немецкой кредитной организации одной транзакцией. Кроме того, с ноября 2021 года по май 2022 года Земфира получила средства от ирландской кредитной организации в рамках трех операций.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Позднее это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу. Земфира обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента.

Ранее Земфира обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов.