Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шакира разгневалась на фаната, снимавшего под ее платьем

Певица Шакира разгневалась на зрителя, снимавшего у нее под платьем

close
YouTube

Колумбийская певица Шакира разгневалась на фаната, снимавшего под ее платьем во время съемок музыкального клипа в одном из ночных клубов в Майами. Об этом сообщает TMZ.

Во время съемок с живой аудиторией на клип «Soltera» 47-летняя Шакира взобралась на подиум над зрителями. Один из них начал снимать под ее коротким платьем, и Шакира жестами дала ему понять, что видит происходящее.

Потанцевав еще немного, она решила не продолжать, сделала оператору знак об окончании съемки и удалилась в VIP-зону. По словам близких к Шакире источников, злилась она недолго.

Накануне звезда «Пацанов» Вэлори Керри, исполнившая роль Фейерверка в четвертом сезоне сериала, пожаловалась на неподобающее поведение поклонников.

Ранее певец Дима Билан посоветовал фанатам быть побережнее с артистами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами