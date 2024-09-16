Колумбийская певица Шакира разгневалась на фаната, снимавшего под ее платьем во время съемок музыкального клипа в одном из ночных клубов в Майами. Об этом сообщает TMZ.

Во время съемок с живой аудиторией на клип «Soltera» 47-летняя Шакира взобралась на подиум над зрителями. Один из них начал снимать под ее коротким платьем, и Шакира жестами дала ему понять, что видит происходящее.

Потанцевав еще немного, она решила не продолжать, сделала оператору знак об окончании съемки и удалилась в VIP-зону. По словам близких к Шакире источников, злилась она недолго.

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