В русской деревне блогерам пришлось играть в свиносалки в навозе ради денег

Российским блогерам пришлось учиться навыкам выживания в глубинке на съемках нового реалити «Первые на деревне». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Главным героям нужно будет строить курятник для кур, которые будут нести яйца для их завтраков, и играть в «Свиносалки» в навозе ради денежного приза.

Кроме того, рассказали на телеканале, блогеров ждет спальня в сарае без кондиционеров, летний душ с ледяной водой, выгребная яма в качестве туалета и обычная дровяная печь.

«Мы должны мыться в душе уличном, чтоб вы понимали! А градусов-то не +40, как в Дубае! Это все, это конец», — поделилась блогерша Олеся Рожкова.

Еще одним сюрпризом для участников стало отсутствие повара — у них будет свой огород с овощами и зеленью, а также возможность самостоятельно заработать на продукты — например, чистить коровник.

Премьера проекта состоится 16 сентября.

Накануне китаянка не вынесла экстремальной жары на российском реалити-шоу.

Ранее блогерша Лерчек пожаловалась на испытания в джунглях на реалити-шоу в Колумбии.