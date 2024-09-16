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На актера сериала «Король и Шут» завели два уголовных дела

Mash: на актера Ткачука возбудили дела о контрабанде и хранении наркотиков

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Евгений Одиноков/РИА Новости

На актера Евгения Ткачука завели два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ткачука обвинили в контрабанде и хранении наркотиков. Мать актера сообщила Mash, что сейчас ее сын находится дома и с ним все в порядке. Артиста отпустили под обязательство о явке.

15 сентября Ткачука задержали в Пулково. У актера обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Артист не смог объяснить, что в нем находится. По данным Mash, предположительно, у знаменитости нашли марихуану.

По статье о контрабанде наркотических средств (229.1 УК РФ) Ткачуку может грозить лишение свободы и штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Также Ткачуку может грозить штраф до сорока тысяч рублей, либо ограничение свободы или обязательные работы по статье о наркотиках (228 УК РФ).

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в картине «Московская сага». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы», «Мир! Дружба! Жвачка!».

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