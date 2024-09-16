Названа причина попадания Слепакова в иноагенты

Одной из причин попадания комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр Минюста были посты в соцсетях, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Анализ распространяемых Слепаковым материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — отмечается в документах.

Там уточняется, что в публикациях во «ВКонтакте» артист высмеивал президента России, собирающегося применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности РФ. В YouTube юморист также размещал музыкальные композиции, в которых высмеивал участвующих в СВО российских солдат.

Минюст включил Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля прошлого года. По мнению ведомства, он «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

В июне 2023-го Замоскворецкий суд Москвы отказал артисту в снятии этого статуса. Судья принял во внимание доводы Минюста, хотя представители юмориста отрицали, что он получал иностранное финансирование. В мае этого года Слепаков обжаловал решение суда, а в июне юмориста впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента в Telegram. 14 сентября юморист обратился теперь уже в Верховный суд РФ после отказа снять с него статус иноагента.

В марте 2022 года Слепаков эмигрировал в Израиль, перевезя с собой пожилых родственников. По последней информации, он живет с семьей в Тель-Авиве. После переезда назвал себя частью еврейского народа. Осенью 2023-го выпустил пародию «Не русский» на песню Shaman, которая исполняется от лица еврея и высмеивает стереотипы о них.

Ранее Слепаков оборвал все связи с Россией.