Актеру «Короля и Шута» может грозить уголовное дело за сверток с неизвестным веществом

Актеру Евгению Ткачуку может грозить уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ткачука проверяют по статье о контрабанде наркотических средств (229.1 УК РФ). Предположительно, у артиста нашли марихуану. В случае подтверждения неправомерных действий, приписанных в статье, актера могут наказать лишением свободы и штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

15 сентября Ткачука задержали в петербургском аэропорту Пулково. У актера обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Артист не смог объяснить, что в нем находится.

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в картине «Московская сага». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы», «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ткачук также является основателем и художественным руководителем частного Конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области.

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