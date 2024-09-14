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Нейромонах Феофан частично оплатил лечение самарца, пораженного молнией в Батуми

Артист Нейромонах Феофан перевел деньги на лечение самарца после удара молнии под его трек

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский турист Павел Смирнов должен будет заплатить минимум $2 тыс. (180 тыс. руб.) за лечение в грузинской клинике после удара молнии на пирсе в Батуми. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

32-летний самарец Павел Смирнов признался, что у него не было местной медицинской страховки, поэтому лечение придется оплачивать из собственных денег.

По словам мужчины, 50 тыс. руб. из необходимой суммы ему перевел российский артист Нейромонах Феофан — молния ударила в туриста, когда он танцевал на берегу под трек артиста «Под драм легко».

От удара мужчина упал на землю, а одежда на его теле загорелась. На место происшествия приехала скорая и забрала пораженного молнией россиянина с ожогами на животе, спине и ногах. При этом врачей удивило, что Павел выжил после такого удара и не получил серьезных травм. Сейчас пострадавший находится в республиканской больнице Батуми.

Ранее россиянка выжила после удара молнии в плечо на озере в Челябинской области.

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