89-летняя Валентина Талызина открыла сезон в театре Моссовета

Государственный академический театр им. Моссовета 12 сентября открыл 102-й сезон премьерным спектаклем «Пиковая дама» в постановке Игоря Яцко. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

В главных ролях в спектакле на сцену вышли 89-летняя народная артистка РСФСР Валентина Талызина и 39-летний актер Станиславом Бондаренко.

На сборе труппы худрук Евгений Марчелли анонсировал премьеры нового сезона: «Сны городничего» по Николаю Гоголю, «Чайку» по Антону Чехову в новой редакции, «Клопа» по пьесе Владимира Маяковского, «Макбет» Андрея Кончаловского.

На сборе труппы лучшим актерам и сотрудникам театрального сезона вручили возобновленную премию театрального режиссера Юрия Завадского. Также здесь открыли мемориальный кабинет к 130-летию Юрия Завадского, который почти сорок лет был главным режиссером Театра имени Моссовета.

«Работая с материалами для выставки, посвященной Ю.А. Завадскому, предметами из его кабинета, рисунками и фотографиями, мы старались как можно бережнее отнестись к тому, к чему прикасался Ю.А., к вещам, которые он сам выбрал в спутники своей жизни в театре. Их мы храним и показываем за стеклом, как бы превратив сам кабинет — в экспонат», — рассказывают в театре.

Накануне сообщалось, что в Кремле пройдет премьера балетной программы «Postscript: лучшее».

Ранее сообщалось, что Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде.