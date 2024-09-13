В Кремле пройдет премьера балетной программы «Postscript: лучшее»

На сцене Кремлевского дворца 9 ноября звезды российского балета выступят в программе «Postscript: лучшее». Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба компании MuzArts, организующей мероприятие, в программу войдут четыре известных балета, получивших мировое признание.

В программе премьеры — «Франческа да Римини» на музыку Петра Чайковского в постановке Юрия Посохова, «Фавн» бельгийского хореографа Сиди Ларби Шеркауи на музыку Клода Дебюсси, «Минотавр» испанца Патрика де Бана на музыку Макса Рихтера, а также Postscript англо-испанского хореографического дуэта Пола Лайтфута и Соль Леон на музыку Филипа Гласса, ставший номинантом национальной театральной премии «Золотая маска — 2022».

Среди участников вечера — примы, премьеры и солисты Большого театра России: Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Мария Виноградова, Анастасия Денисова, Алексей Путинцев, Дмитрий Дорохов, Георгий Гусев и звезда современного танца, солист балета театра Аллы Духовой Todes Ильдар Гайнутдинов.

«Я подумал, что премьерам Большого театра будет интересно сотрудничать с мэтрами мировой хореографии, и тем более проявить свой талант и мастерство в одном вечере, в абсолютно разных балетах, отличающихся друг от друга по стилистике, хореографическому почерку и, конечно, философскому подходу в работе. Мы решили, что будем брать работы самых известных и востребованных хореографов мира, основателей своего неподражаемого стиля в мировой современной хореографии», — говорит продюсер Юрий Баранов, руководитель и основатель компании MuzArts.

Концерт в Кремле начнется 9 ноября в 18:00.

Ранее сообщалось, что Большой театр впервые за свою историю выступит в Таиланде.