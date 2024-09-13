Якубович готовится к гастролям со спектаклем «Скупой»

Народный артист России Леонид Якубович собирается поехать в Салехард со спектаклем «Скупой». Об этом художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков рассказал на праздновании двухлетия театра и открытии третьего сезона, передает корреспондент «Газеты.Ru». Ранее артисты помимо Москвы выступали в Санкт-Петербурге и Сызрани.

«За два года театр сформировал полноценный репертуар — в афише сегодня 11 спектаклей, еще пять появятся в третьем сезоне. Хотя в театре нет постоянной труппы в традиционном понимании, сформировано творческое ядро — артисты, которые работают не в одном, а в целом ряде спектаклей», — сказал Бояков.

Среди премьер третьего сезона Нового театра — спектакль «Розовое платье» Наталии Мошиной, события которого продолжают сюжет «Трех сестер» Антона Чехова. Его на мероприятии представила актриса Ирина Линдт, сыгравшая в постановке главную роль. Также в сезоне 2024-2025 годов в театре покажут спектакль «Не все коту масленица» Александра Островского, оригинальную интерпретацию повестей Александра Пушкина «Выстрел» и «Метель» и спектакль в жанре театрализованного бала.

Премьера спектакля «Скупой» по одноименной комедии Мольера состоялась в Новом театре 13 июня 2023 года. Главную роль в нем играет 79-летний Якубович — ранее он литературно обработал произведение и подготовил монологи. Постановка идет на сцене Театра эстрады.

Ранее Якубович посетил прощание с ведущим КВН Александром Масляковым.