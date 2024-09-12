Решетова о буллинге на фоне скандала с Алсу: «Наверное, заслужила»

Модель и блогерша Анастасия Решетова в интервью со стилистом Алеко Надиряном призналась, что поначалу тяжело переживала травлю на фоне скандала с Алсу.

«Я, наверное, заслужила где-то пройти через такую турбулентность. Чтобы меня через все жернова перемололи», — отметила знаменитость.

Решетова рассказала, что буллинг затрагивал не только ее, но и ее семью. Модель болезненно реагировала на травлю, связанную с ее сыном Ратмиром. По словам знаменитости, был момент, когда ей пришлось принимать препараты, чтобы успокоить себя и погасить уровень тревоги.

«Разные мысли посещали, но это быстро улетучилось. Потому что я научилась контролировать себя и бороться со стрессом. В принципе, я благодарна, что это случилось. Потому что это офигенная тренировка была, если честно», — заявила Решетова.

При этом блогерша уточнила, что травля ее преследовала постоянно. По словам модели, всегда находились люди, которые хотели «напасть» на нее.

Решетова добавила, что не любит «вываливать наружу грязное белье». Хотя, по ее мнению, в шоу-бизнесе — это нормально.

«Я воспринимаю это как путь. И наша жизнь — путь. Мне нужно было через это пройти, наверное, я где-то заслужила такое. Но я не считаю человеком, которым меня называли. И мои близкие, которые знают меня хорошо и знают подробности моей жизни, тоже так не считают», — поделилась блогерша.

Решетова заявила, что люди видят то, что хотят видеть. Для нее главное, чтобы это не коснулось ее реальной жизни. Модели важно только мнение тех, кого она любит.

27 августа Алсу официально развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга. 24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Алсу рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.