Ярушин об иске Инстасамки: «Подумали, какая-то шутка»

Актер и музыкант Станислав Ярушин признался в беседе с Super, что судебные разбирательства с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) стали для него и команды полной неожиданностью.

«Мы узнали о случившемся вместе с вами. Сначала даже подумали, что это какая-то шутка. Потому что первоначальный результат суда вызван тем, что я не был проинформирован соответствующим органом о проведении суда», — объяснил артист.

По вышеперечисленным причинам, как отметил Ярушин, его команда не имела возможности защиты и не смогла привести свои аргументы, в частности опровержение к требованию истца. В апелляционном суде артисту удалось аргументировать свою позицию.

По словам Ярушина, важным аргументом для суда стало то, что артисты исполняют свои произведения экспромтом, вживую, без применения нот. В суде было доказано, что музыкальное исполнение в передаче актера «Музлофт» отличается от оригинала.

Ярушин признался, что у него есть вопросы к продюсерам Инстасамки. По его мнению, прежде чем подать в суд, стоило созвониться и оповестить вторую сторону об этом.

Ранее адвокаты Инстасамки пригрозили Ярушину иском на 25 млн рублей.