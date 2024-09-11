Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В спальне с малолетними парнями»: Дана Борисова об испытаниях в Колумбии

В Колумбии на съемках шоу ведущей Борисовой пришлось спать с молодыми блогерами

close
ТНТ

Телеведущая Дана Борисова рассказала о ставших для нее неожиданными испытаниях на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба звезды.

Борисова призналась, что летела на съемки с приключениями.

«Теряла багаж, опаздывала на рейс, два дня жила в аэропорту в Стамбуле. У меня все запуталось, перепуталось, но все равно вспоминаю это как необычайное приключение, которое изменило мою жизнь», — говорит она.

Знаменитость готовилась к проекту: училась не бояться крыс и насекомых. Сюрпризом для нее стало то, что в спальне на отключался свет до тех пор, пока самый последний участник не ляжет в кровать — в итоге он выключался всего на полтора-два часа.

«И это для меня было пыткой. Еще одной пыткой было спать в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!» — сказала она.

Телеведущая рассказала, что ей было сложно подстраиваться под участников из-за ее своеобразного чувства юмора и биполярного расстройства, поскольку обычно, по ее словам, это другие подстраиваются под нее.

С Борисовой в проекте примут участие певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогерши Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алена Блин. Премьера шоу состоится 22 сентября.

Накануне Дана Борисова рассказала, как бросить пить.

Ранее Лерчек рассказала об испытаниях в джунглях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами