«В спальне с малолетними парнями»: Дана Борисова об испытаниях в Колумбии

Телеведущая Дана Борисова рассказала о ставших для нее неожиданными испытаниях на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба звезды.

Борисова призналась, что летела на съемки с приключениями.

«Теряла багаж, опаздывала на рейс, два дня жила в аэропорту в Стамбуле. У меня все запуталось, перепуталось, но все равно вспоминаю это как необычайное приключение, которое изменило мою жизнь», — говорит она.

Знаменитость готовилась к проекту: училась не бояться крыс и насекомых. Сюрпризом для нее стало то, что в спальне на отключался свет до тех пор, пока самый последний участник не ляжет в кровать — в итоге он выключался всего на полтора-два часа.

«И это для меня было пыткой. Еще одной пыткой было спать в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!» — сказала она.

Телеведущая рассказала, что ей было сложно подстраиваться под участников из-за ее своеобразного чувства юмора и биполярного расстройства, поскольку обычно, по ее словам, это другие подстраиваются под нее.

С Борисовой в проекте примут участие певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогерши Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алена Блин. Премьера шоу состоится 22 сентября.

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