Путин прислал венок на прощание с Масляковым

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, венки прислали команды КВН «Сборная РУДН», «Городъ Пятигорскъ» и «СОК», а также Первый канал.

Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года. Однако в последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН. Причиной тому стало ухудшение его здоровья.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с телеведущим. В ходе мероприятия генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Масляков навсегда остался молодым. Он отметил, что телеведущий помогал стране шесть десятилетий.

Ранее экс-участник КВН рассказал о последнем разговоре с Масляковым.