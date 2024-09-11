Константин Эрнст об Александре Маслякове: «Остался молодым»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил на прощании с Александром Масляковым, что телеведущий навсегда остался молодым. Об этом сообщает Super.

«Бабки, сидящие у подъезда, а потом тетки в интернете десятилетие за десятилетием обсуждали, что время проходит, а он остается молодым. Он так и остался молодым, просто ушел», — заявил продюсер.

По словам Эрнста, у космонавтики для России была улыбка Юрия Гагарина, а у телевидения – улыбка Маслякова. Генеральный директор Первого канала отметил, что телеведущий помогал стране шесть десятилетий.

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«Он обладал уникальным качеством. Он среди инженеров, программистов, психиатров выискивал людей, которые так же, как и он, помогали стране улыбаться», — поделился генеральный директор Первого канала.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее Соседов заявил о провале КВН еще до ухода Маслякова.