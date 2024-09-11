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Александр Ревва рассказал, как пережил депрессию

Комик Александр Ревва признался, что жена помогла ему пережить депрессию

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Комик и певец Александр Ревва признался в интервью с фигуристом Романом Костомаровым, что его жена Анжелика помогла ему пережить депрессию.

Ревва рассказал, что его супруга дает ему огромную силу и всегда верит в него.

«Я приходил, у меня депрессия, хочется свернуть со своего пути... И один человек подходил, обнимал и говорил: «У тебя все получится». И у меня появлялись крылья», — поделился артист.

Роман Костомаров согласился с высказыванием певца. Он уверен, что два любящих человека дополняют друг друга, а в трудные времена переживают вместе. Фигурист отметил, что его жена Оксана находилась с ним и в радости, и в горе.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

Ревва назвал жену Костомарова невероятной и поблагодарил бога за ее существование. Фигурист добавил, что поражается силе своей супруги.

«То, что мы сейчас с тобой разговариваем – это Оксана всё. Это Оксана! Понятно, что это твоя внутренняя сила, но это ее на самом деле сила подключила тебя к себе», — отметил Ревва.

Ранее Александр Ревва призвал родителей не выбирать профессию за детей.

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