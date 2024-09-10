«Кинопоиск» оштрафовали за пропаганду педофилии

Таганский районный суд в Москве оштрафовал сервис «Кинопоиск» на 7 млн рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов.

Показ какой картины или какого сериала суд посчитал пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними, не уточняется.

В тот же день суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Перед этим генеральный директор сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Топ-менеджера оштрафовали из-за того, что на «Кинопоиске» можно было посмотреть фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ, где в постельной сцене участвует персонаж, которому, по сюжету киноленты, 16 лет.

Ранее «Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в сериале «Супергерл».