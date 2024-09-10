Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кинопоиск» оштрафовали за пропаганду педофилии

Московский суд оштрафовал «Кинопоиск» на 7 млн рублей за пропаганду педофилии

close
Freepik.com

Таганский районный суд в Москве оштрафовал сервис «Кинопоиск» на 7 млн рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов.

Показ какой картины или какого сериала суд посчитал пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними, не уточняется.

В тот же день суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Перед этим генеральный директор сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Топ-менеджера оштрафовали из-за того, что на «Кинопоиске» можно было посмотреть фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ, где в постельной сцене участвует персонаж, которому, по сюжету киноленты, 16 лет.

Ранее «Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в сериале «Супергерл».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами