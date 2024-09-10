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«В один день не стало»: автор хитов Белоусова о трагедии с певцом

Автор песен Шаганов: Женя Белоусов не жаловался на болезнь

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Поэт Александр Шаганов, автор хитов певца Жени Белоусова (1964-1997), рассказал о том, что артист не жаловался на болезни. Сонграйтера цитирует aif.ru.

Шаганов дружил с Белоусовым и последние четыре года выходил с ним на сцену. Коллеги и друзья, говорит он, не замечали ничего подозрительного в состоянии артиста, демонстрировавшего только жизнелюбие.

«Конечно, мы тогда не понимали всей трагедии, знаете, как бывает — человек постоянно болеет, а вот Женя ни на что никогда не жаловался. И в один день его не стало», — делится поэт.

По словам Шаганова, песни Белоусова любимы и сейчас.

«И тот импульс, который был в нем заложен, прежде всего человеческий, до сих пор с нами. Светлая ему память, нам его не хватает», — заключил он.

10 сентября 2024 года исполнителю хитов «Девчонка-девчоночка», «Облако волос», «Подари мне вечерок» Евгению Белоусову могло исполниться быть 60 лет.

Весной 1997 года музыкант оказался в больнице с приступом панкреатита, в ходе лечения у него случилась аневризма головного мозга, которая могла быть следствием детской травмы. В апреле певцу сделали операцию на мозге. 2 июня 1997 года Белоусова не стало в возрасте 32 лет.

Ранее концертный директор Жени Белоусова заявил, что музыканта могло не стать из-за пузырька воздуха в капельнице.

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