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Министр культуры «Талибана» улетел в Россию

Министр культуры «Талибана» Хайрха примет участие во встрече «Союз культур» в Петербурге

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Alexander Zemlianichenko/AP

Министр информации и культуры движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайрулла Хайрха 10 сентября улетел из столицы Афганистана Кабула в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационное агентство Aamaj News.

«Господин Хайрха примет участие в международной встрече под названием «Союз культур» в городе Санкт-Петербург Российской Федерации», — уточнили в агентстве.

Встреча представителей культуры начнется 11 сентября и продлится четыре дня.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что с «Талибаном» необходимо выстраивать отношения. Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы являются властью в Афганистане.

Ранее «Талибан» обсудил с ЮНЕСКО восстановление исторических памятников.

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