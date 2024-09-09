Россияне предпочли «Ворону» отечественные мультфильм и комедию

Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» Константина Бронзита возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные и заработал 82,6 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Мультфильм рассказывает о путешествии Лунтика на Черную гору. Взобраться туда нужно, чтобы он смог найти мать и вернутся на Луну.

На втором месте рейтинга портала расположилась отечественная комедия «Обе две» с 26,7 млн руб. Картина рассказывает о совместном путешествии двух сестер в Москву, где младшая хочет стать режиссером.

Тройку лидеров по сборам замыкает ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли (23,2 млн руб.).

В первые выходные сентября «Лунтик: Возвращение домой» тоже был лидером российского проката. На втором месте был «Ворон», а третью строчку занял французско-бельгийский фильм «Парго Винч: Гнев прошлого».

Ранее в нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте.