Ведущие театральные вузы РФ и Китая договорились о сотрудничестве

Театральный институт им. Бориса Щукина и Центральная академия драмы Пекина подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщило посольство РФ в Китае, передает ТАСС.

Стороны договорились о совместной работе во время визита Театра имени Евгения Вахтангова в китайскую столицу. В начале сентября открылся курс подготовки театральных кадров двух стран.

Вахтанговцы представили китайским зрителям пятичасовой спектакль «Война и мир» по роману Л.Н. Толстого. Театр выступил в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. В постановке приняли участие народные артисты России Евгений Князев, Ирина Купченко, Андрей Ильин, Юлия Рутберг и другие.

В начале сентября художественный руководитель российского Театра Наций Евгений Миронов призвал проводить в России фестивали южноафриканских театров. По его словам, одним из первых шагов в направлении культурного сближения с ЮАР станет спектакль, который поставит актер, режиссер и руководитель трех театров в этой стране Джеймс Нобо.

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