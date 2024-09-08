Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова

После смерти телеведущего Александра Маслякова КВН осиротеет, однако про игру нельзя забывать. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

«Он эту игру чувствовал на уровне инстинктов. Может быть, он не всегда мог объяснить, почему что-то правильно, что-то неправильно, но в 90% он был прав. Наверное, это мудрость, чутье, наверное, ему суждено было быть тем, кем он был. Безусловно, с его уходом КВН осиротеет. Но мы в память о нем не должны эту игру забыть или допустить, чтобы она исчезла», — сказал он.

Тарбаев отметил, что Масляков «дал ему дорогу в жизнь».

«Это большая-большая трагедия, потому что для меня это человек, который сыграл в жизни одну из самых значимых ролей, дал мне дорогу в жизнь. Многие склонны недооценивать КВН, считая, что это просто телепередача или шоу. На самом деле это большая школа, это большая система взаимоотношений между многими людьми, которые никогда бы в жизни друг друга не знали, если бы не КВН», — добавил он.

По словам Тарбаева, после разговоров с телеведущим у него оставалось ощущение, что с ним «поговорила вселенная».

«Он был человечным. Он мог и поругать, и вместе посмеяться, и пошутить. Мог дать какой-то наказ, мог по-отечески подойти и дать какой-то совет. Это и подкупало — что, несмотря на большую разницу в возрасте, он к любому квнщику мог подойти на «ты» заговорить так, будто с тобой разговаривает твой отец. Что бы он ни говорил, это никогда не вызывало обид и негативного ощущения. Было наоборот ощущение, что с тобой поговорила какая-то вселенная. Он был очень харизматичным человеком», — заявил он.

8 сентября в пресс-службе КВН сообщили, что на 83-м году жизни скончался телеведущий Александр Масляков.

В апреле Telegram-канал Mash сообщил, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем и стали причиной ухода Маслякова из КВН. Mash подчеркивает, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее комик Писаренко заявил, что никто не заменит Маслякова в КВН.