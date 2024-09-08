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Дочь Успенской госпитализирована с травмой головы

Певица Успенская сообщила, что ее дочь попала в больницу с травмой головы

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tatiana_plaksin_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Любовь Успенская сообщила в программе «Ты не поверишь!», что ее дочь Татьяну Плаксину госпитализировали.

Плаксина поскользнулась и упала в душе, вследствие чего разбила голову. Травму пришлось зашивать после госпитализации. По словам Успенской, в больнице ее дочь пройдет МРТ. Также ее осмотрит нейрохирург.

«Честно говоря, она должна была сегодня работать, на концерте выступать. И она так плакала от того, что ей так не повезло, что вот такое случилось», — поделилась артистка.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В браке с Александром Плаксиным у нее родилась дочь Татьяна. В настоящее время Успенская проводит совместные туры и концерты с дочерью. Она помогает начинающей певице с развитием карьеры и признается, что не беспокоится за творческое будущее Плаксиной. Успенская уверена, что к дочери не будут относиться предвзято из-за ее славы.

Успенская заявляла, что дочь сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Успенская добавила, что прежде всего она намерена помочь дочери выпустить в 2025 году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.

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