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Долина вспомнила, как спасла жизнь своей дочери

Певица Лариса Долина призналась, что украла свою дочь из больницы после рождения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина вспомнила, как тяжело переживала роды своей дочери Ангелины в 1983 году. Об этом исполнительница рассказала в эфире шоу «Эксклюзив» Первого канала.

По словам Долиной, она не могла ни сидеть, ни стоять, ни лежать перед родами — «ходила кругами и кричала, как белуга». Врачи позднее рассказали знаменитости, что она порвала на себе рубашку и выбросила тапки в окно. Сама исполнительница этого не запомнила, поскольку в тот момент «не соображала» из-за сильной боли.

Звезда стерпела боль ради своего ребенка, но через три дня Ангелину увезли из роддома в больницу, не поставив в известность родителей. Долина рассказала, что ездила с супругом по московским больницам в поисках дочери.

«Нашли в Морозовской. В боксе, с температурой под 40. Врач сказал, что это нормально, мол, она переживает «кризисные моменты». Я приняла решение украсть ее из больницы. У меня не было другого выхода», — поделилась артистка.

Выяснилось, что девочка заболела гемолитической желтухой. Долина привезла Ангелину домой, вызвала врача, и через месяц девочка поправилась.

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