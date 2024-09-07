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Ольга Кабо назвала Москву обителью счастья

Актриса Ольга Кабо заявила, что москвичи могут гордиться своим городом

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«Горад»

Заслуженная артистка России, москвичка Ольга Кабо рассказала об отношении к столице. Ее цитирует РЕН ТВ.

Она обратила внимание на то, что о городе сейчас много заботятся, и призналась, что любит бродить по Москве, когда есть время. Москву 56-летняя Кабо назвала местом силы и исполнения мечты.

«Москвичи, мне кажется, могут гордиться своим городом. Для меня Москва — это обитель счастья, где живут мои родители. Здесь мой дом, мое место и моя земля», — заявила актриса.

Ольга Кабо известна кинозрителю по картинам «Анна Павлова», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго», «Сильная слабая женщина» и др. Служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

В мае президент России Владимир Путин наградил Кабо медалью «За труды в культуре и искусстве» с дополнительной формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге.

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