Президент России и мэр Москвы торжественно открыли кинопарк «Москино»

Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли кинопарк «Москино». Мероприятие прошло по видео-конференц-связи, сообщается на сайте Кремля.

Собянин рассказал Путину, что еще в 1938 году Иосифу Сталину предлагали построить масштабную киноплощадку, примерно по размерам похожу на «Москино», поскольку в те годы активно развивалась киноиндустрия, но планам помешала вскоре начавшаяся Великая Отечественная война.

«С Голливудом соревновались», — отметил президент.

Мэр в свою очередь добавил, что «Москино» сегодня тоже соревнуется с Голливудом, российский кинопарк должен стать площадкой мирового уровня.

Прибывшие на бутафорской Соборной площади кинематографисты вместо красной ленты приготовили кинематографическую хлопушку и попросили Путина сказать: «Камера! Мотор!».

Площадь кинопарка «Москино» — более 1 100 гектаров, он станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Ожидается, что к 2030 году на базе инфраструктуры парка будет сниматься до 80% российских фильмов.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия новых объектов инфраструктуры в Москве.