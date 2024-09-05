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Названа дата выхода международной экшн-драмы «Амура» со звездой «Чик»

Международная экшн-драма «Амура» с Аленой Михайловой выйдет в онлайне 1 октября

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KION

Первые серии сериала «Амура» с Аленой Михайловой в главной роли выйдут 1 октября в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет расскажет о двух сестрах-близнецах, Ане и Наде (Михайлова), которые с детства оберегали друг друга от опасностей, но вдруг пути девушек разошлись. Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Однажды Аня понимает, что ее сестра в беде. Чтобы спасти близняшку, ей предстоит бросить вызов самой якудзе.

Алена Михайлова призналась, что роль Нади стала для нее вызовом, поскольку звезде «Чик» пришлось заниматься с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам при подготовке.

«Амура» — это синоним слова «вызов». Большая часть ролей в моей фильмографии — это роли жертв, но Аня Вдовина — антижертва. И большим вызовом в этой работе для меня было научиться защищать себя и давать сдачи», — рассказала звезда.

В шоу заняты как российские, так и зарубежные актеры: помимо Михайловой, в картине сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Идзуми Сано, Юта Кога, Мурат Бисенбин и другие. Режиссерами выступили Андрей Джунковский («Сладкая жизнь») и Илья Овсенев, для которых эта работа стала первым масштабным проектом за границей.

Съемки шоу проходили в России и Азии. Юрий Колокольников подчеркнул, что работа за рубежом ничем не отличалась от той, что проходила на родине.

«Поверьте мне — помидоры во всем мире тоже одинаковые. Также и со съемочным процессом. Сейчас в кино часто работают люди из разных государств, производство фильма стало многонациональным и мультикультурным», — пояснил он.

Ранее актриса Анастасия Уколова рассказала о съемках с Никитой Кологривым.

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