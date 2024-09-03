Пригожин о просьбах признать Шуфутинского народным артистом России: «Давно пора»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что певцу Михаилу Шуфутинскому давно стоит присвоить звание народного артиста России.

Пригожина удивило отсутствие звания у шансонье. Он думал, что Шуфутинский давно обладает данным статусом. Он поддержал активистов, просящих присвоить певцу титул.

3 сентября общественники из движения «Ветераны России» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать музыканту Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России.

Председатель движения Ильдар Резяпов назвал Шуфутинского человеком с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Активист отметил, что в его движении певца давно признали народным артистом.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

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