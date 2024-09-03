Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пригожин о просьбах признать Шуфутинского народным артистом России: «Давно пора»

Продюсер Пригожин поддержал просьбу признать Шуфутинского народным артистом России

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что певцу Михаилу Шуфутинскому давно стоит присвоить звание народного артиста России.

Пригожина удивило отсутствие звания у шансонье. Он думал, что Шуфутинский давно обладает данным статусом. Он поддержал активистов, просящих присвоить певцу титул.

3 сентября общественники из движения «Ветераны России» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой дать музыканту Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России.

Председатель движения Ильдар Резяпов назвал Шуфутинского человеком с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Активист отметил, что в его движении певца давно признали народным артистом.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Ранее стал известен гонорар советской Мэри Поппинс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами