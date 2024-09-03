Звезда «Бумера» раскрыл своих любимых героев из шоу «Наша Russia»

Актер Андрей Мерзликин рассказал «Газете.Ru» о проекте «Беляковы в отпуске», который основан на приключениях «вечного телезрителя» Сергея Белякова из скетчкома «Наша Russia».

«Сценарий отвечает сегодняшнему дню и соответствует нашему менталитету, герои в нем узнаваемые. Диалоги смешные, они очень хорошо написаны. Но в этом я не сомневался, потому что я знаю, кто такой Сергей Светлаков, и кота в мешке ждать не приходилось. В целом, юмор фильма продолжает традицию того юмора Сергея, который мы все хорошо знаем», — заявил Мерзликин.

Также звезда «Бумера» поделился, что ему нравилось смотреть шоу «Наша Russia». Он вспомнил своих любимых героев скетчкома.

«Мне нравилась сама передача, и все персонажи для меня были по-своему симпатичны. Они составляли такую семью героев, которых играли наши любимые Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Больше всего мне запомнилась парочка подростков Славик и Димон, которые по аптекам ходили. Это уже классика», — признался артист.

Премьера «Наша Russia» состоялась на российских экранах в ноябре 2006 года. Подростки Славик (Светлаков) и Димон (Галустян) появлялись в различных сюжетах проекта — в первом сезоне молодые люди пытались купить презервативы, а во втором они намеревались пройти в модный клуб, чтобы «замутить с девчонками» и прочее.

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