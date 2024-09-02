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Газманов рассказал, как чуть не стал жертвой аферистов

Певец Газманов призвал артистов не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Олег Газманов рассказал в беседе с mk.ru, что чуть не стал жертвой аферистов.

По словам Газманова, мошенница представилась ему одной известной женщиной-политиком. Она спросила у артиста, который является доверенным лицом президента России Владимира Путина, сдавал ли он документы. Певец ответил, что нет. Тогда женщина заявила, что исполнитель обязательно должен это сделать. Якобы пришел приказ собрать необходимые документы.

«Она мне прислала документ, подписанный якобы директором ФСБ, в котором был перечень документов, которые необходимо предоставить. Я сразу заподозрил неладное. А потом выяснил, что это аферисты. Причем это не простое мошенничество, это серьезные вещи», — рассказал артист.

Газманов призвал артистов и обычных людей не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров. Он заявил, что мошенники сканируют изображение и голос людей.
«После чего могут взломать ваши аккаунты и начать звонить вашим друзьям», — поделился артист.

13 августа певица Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее Кушанашвили назвал ставшую жертвой мошенников Долину идиоткой.

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